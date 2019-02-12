Bağbaşı bölgesi aile yaşam merkezi inşaatı son aşamada

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Bağbaşı kentsel dönüşüm alanında inşa edilen Aile Yaşam Merkezi İnşaatı yapımında son aşamaya gelindi.

Bağbaşı kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan, Aile Yaşam Merkezi inşaatının yapımında sona yaklaşılıyor.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentsel dönüşüm alanında yapılan Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi inşaatında sona gelindiğini ve kısa zamanda teslim edileceğini söyledi.

Yapılan projeler hakkında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “TOKİ Bağbaşı son etabı hızla devam ediyor. Aile Yaşam Merkezi Kırşehir'imiz için son derece önemli bir bina olacak. Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi, TOKİ tarafından yapılıyor ve bitince de Belediyemize devir edilecek. İşletmesini tamamen Belediye yapacak.”dedi.

Yüzme havuzu, fitness merkezi, güzellik merkezi, kafeteryası, derslikleri ile komplike bir tesis halinde olacak olan Aile Yaşam Merkezinin bölgeye de bir canlılık getireceğini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, “Amacımız Kırşehir'imize ve özellikle Bağbaşın'da oturan insanlarına bu bölge 2 bin 712 dairelik bir proje idi. 3.etapla birlikte tamamlanmış olacak ve bunun yanında bu bölgeyi tekrar imar revizyonuna aldık.

Bağbaşı bölgesi Kırşehir'in üniversiteye yakınlığı sebebi ile üniversitenin kullanabileceği çok önemli bir merkez haline gelecek. Özellikle hanımlar, yüzme dersi alabilecek. Bağbaşı Aile Yaşam Merkezinin bir otelin SPA merkezi gibi tasarlandı. Spor alanı olacak. Aerobik, Fitness orada spor yapabilecekler. Yine burada Aile Yaşam Merkezinde olduğu gibi her alanda açacağımız kurslarla güzel bir hizmet verecek. Öğretmenler; öğrenciler, en güzel şekilde kullanabilecekler.”diye konuştu.