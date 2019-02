Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, toplantısı yapıldı

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kırşehir'in kendine has tarih, kültür ve coğrafi konumuna göre yerel stratejilerin planlanması doğrultusunda ilgili kurumlarla yapılacak uyuşturucu, alkol, tütün ve kumar bağımlılıkları konularının ve bunlarla mücadelenin her yönüyle ele alındığı toplantı da konuşan Vali İbrahim Akın, il düzeyinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında her kurumun görev alanına göre yapılması gereken faaliyetlerin görüşülüp sorunların tespit edileceğini ve çözüm için önerilerin hayata geçirilmesi için değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Kırşehir genelinde faaliyet ve çalışmaların anlatıldığı ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantı hakkında bilgilendirme yapan Vali Akın, "Çağımızın hastalığı olarak nitelendirilen uyuşturucu bağımlılığı, gerek toplum psikolojisini bozması gerekse de ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Ülkemizin geçiş güzergahı üzerinde yer almasından dolayı jeopolitik konumu ve genç nüfusumuzun çokluğu uyuşturucu konusunda ülkemizi hedef haline getirmiş durumda. Devletimiz bu konuda çok ciddi bir mücadele örneği sergilemekteyken illerimizde bağımlılık yapan tehlikelerle mücadele konusunda çok geniş katılımlı komisyonlar oluşturuldu."dedi.

Yapılan toplantının esas amacının uyuşturucu kullanımını en aza nasıl indirip olumsuz etkilerini nasıl ortadan kaldırırız sorusunun olduğunu anlatan Vali Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Gençlerimizi bu beladan nasıl kurtarırız gibi konularda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Asıl amacımız, uyuşturucu konusunda toplumsal bir bilinç oluşturmak ve bu belayla mücadele için kamuoyu oluşturmaktır. Uyuşturucu sadece kullanan insanları ve ailelerini etkileyen bir illetten ziyade toplumu da yakından ilgilendirir. Ekonomik, sosyal, kültürel, ailevi yönleri olan çok boyutlu bir sorun. Dolayısıyla, böylesine büyük bir sorunun tek elden çözüme kavuşturulması mümkün değil. Bu nedenle toplumsal bir mücadeleyle bu sorunun üstesinden gelineceğinden hareketle geniş katılımlı toplantılarda bu sorunun çözümüne ilişkin fikir alış-verişinde bulunuyoruz. Devletimiz, gençlerimizin en büyük belası olan uyuşturucu ile mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürürken bizler de bağımlılıkla mücadelede üstümüze düşen görevleri en iyi şekilde yapacak, ilimizde uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizi zehirleyen, sağlıklarını tehdit eden bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadeleye aralıksız devam edeceğiz.”

İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve Yeşilay temsilcilerinin gelecek dönemdeki hedeflerini ve faaliyetlerini içeren sunumlar yaptığı, aynı zamanda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Bağımlılıkla Mücadelede Ev Ziyaretleri” konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan sunum ile devam eden toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.