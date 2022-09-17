Bakan Bilgin, "Bizim Halk Partisi Kongre Geleneğini terk etmiş görünüyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yer yüzünde Türkiye ile Hindistan'ın meclisi ile devlet kuran iki ülke olduğunu belirterek CHP'yi "Bizim Halk Partisi o geleneği bu günlerde terk etmiş görünüyor" diyerek eleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kırşehir'de katıldığı 35. Ahilik Haftası kutlamalarında şed kuşandı. AK Parti Teşkilatı'nda yaptığı konuşmasında CHP'yi eleştirerek "Yer yüzünde meclisi ile devlet kuran iki tane ülke var. Birisi Türkiye, diğeri Hindistan, üçüncüsü yok. Meclisi ile bağımsızlık mücadelesi veren, onunla da Cumhuriyet kuran tek ülkeyiz. Hintliler bizden öğrenmişler. Geriye doğru Hint tarihini kongre partisini -kongre (halk) demek- bizim Halk Partisi o geleneği bu günlerde terk etmiş görünüyor. Hint tarihini araştıranlar da bugün onu ortaya koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ile Cacabey Meydanı'ndan il binasına yürüyerek geçen Bakan Bilgin, esnaflarla sohbet ederek istişare yaptı. İl Başkanı Ünsal, Ahilik Haftası etkinliklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılamamasına üzüldüklerini fakat Bakan Bilgin'in kutlamalara şeref verdiğini ifade etti. Bakan Bilgin'in parti teşkilatı toplantısı basına kapalı şekilde devam etti. Bakan Bilgin, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende Ahilik Onur Ödülü'ne layık görüldü.