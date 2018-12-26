Bakan Soylu'dan Kırşehir'deki otobüs kazasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırşehir'deki otobüs kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Otobüs hava şartlarına göre hızlı. Yolcularımızda emniyet kemeri eksikliği var" dedi.

Gece saatlerinde Kayseri'den Ankara'ya giden 62 AR 671 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir'in Akpınar ilçesini geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sabaha kadar Kırşehir'de 3 vefatın olduğu kazayla tüm birimlerimizle ilgilendik. Otobüs yasal hız sınırında gitmesine rağmen (95 km) yol hava şartlarına göre hızlı. Yolcularımız da emniyet kemeri eksikliği var. İlk tespitler. Lütfen bu acılara son verelim. Lütfen kurallara uyalım" dedi.