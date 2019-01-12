Baklagil ürünleri zincir yapısı KAEÜ'si tarafından incelenecek

Türkiye'de baklagil ürünlerine yönelik zincir yapısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından incelenecek.

Tarım sektörüne yönelik çalışmalarını devam ettiren Ahi Evran Üniversitesi yeni projelerini sürdürüyor. Ülkemizde son yıllarda tarım ürünleri piyasasında yaşanan dalgalanmalar sonucunda üreticinin ürününü sattığı fiyat ile tüketicinin ödediği son fiyat arasındaki uçurum üreticiyi-tüketiciyi, tarım sektörünü ve ülke ekonomisini olumsuz etkilediğinden bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunan üniversitede çalışmalar başladı. Tarım sektöründe yaşanan olumsuzluklara neden olan unsurların belirlenmesi ve çözümüne yönelik politika senaryoları oluşturulması gerekliliğinden hareketle Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyeleri tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Ar-Ge projesi sunuldu. 25 Aralık 2018 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünde sözleşmesi imzalanan proje, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle başladı. 10 proje içerisinde yer alan araştırmanın yürütücülüğünü Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Gökhan Doğan yaptı.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ortak olarak yer aldığı TAGEM-18/AR-GE/55 nolu projenin bir yıllık sürede tamamlanması planlanıyor. Proje, Türkiye'nin nohut ve kuru fasulye ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ının karşılandığı ve içerisinde Kırşehir'in de bulunduğu Orta Anadolu Bölgesinden altı ilde (Çorum, Karaman, Kırşehir, Konya, Nevşehir ve Yozgat) ve Türkiye kırmızı mercimek talebinin yarından fazlasını karşılayan Güneydoğu Anadolu Bölgesinden iki ilde (Diyarbakır ve Şanlıurfa) yürütülecek.