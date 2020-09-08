Başarılı gençler, Vali İbrahim Akın tarafından ödüllendirildi

Devlet üniversitelerine yerleşen ve devlet korumasında olan gençlerin YKS'de kazandıkları başarının şehir olarak kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen Vali İbrahim Akın, "Devletimiz, farklı bölümlere yerleşen devlet korumasında ki gençlere daima desteklerini sunacaktır. Her türlü ihtiyaçları is devletimiz tarafından hayatları boyunca karşılanacaktır"dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ramazan Baykara'nın da yer aldığı ziyarette sınav başarılarından ötürü gençler ödüllendirildi.