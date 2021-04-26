Başarılı sporculara özel okullarda yüzde 100 burs imkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları arasında ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında yüzde 100 burslu olarak okumalarına imkan sağlayan “Sporcu Öğrencilerin Eğitimde İş birliği Protokolü” Kırşehir'de de imzalandı.

Başarılı sporcular, MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında yüzde 100 burslu olarak okuyabilecek.

Protokol kapsamında Kırşehir'de, olimpik ve paralimpik spor dalları yarışmalarında Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ve Dünya Gençlik Olimpiyatlarında, Ulusal Spor Faaliyetlerinde (Ulusal Spor Faaliyetleri Türkiye Şampiyonaları ve en üst ligleri ile Okul Sporları Türkiye Birincilikleri, ANALİG Türkiye Birincilikleri) son 2 yıl içerinde altın, gümüş, bronz madalya aldıklarını Bakanlık tarafından belgelendiren 39 sporcu sınıflarını geçmek ve spor yaşamına devam etmek kaydı ile diplomalarını alıncaya kadar yüzde 100 eğitim bursu verilmesi sağlanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokolü Bil Koleji, Kırşehir Koleji, Sınav Koleji ve Final Okulları imzaladı.