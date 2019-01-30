Başkan Bahçeci 2 Şubat'ta projelerini açıklayacak

Kırşehir'de 2 dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 3. dönem başkanlığı için aday olan Yaşar Bahçeci, Kırşehir'de 3 dönem üst üste seçilerek tarihi rekor kırmak istiyor.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde 2 Şubat tarihinde düzenlenecek ve halka açık toplantıyla tanıtılacak projeler ile Kırşehir'in geleceğine yön vermek istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, proje açıklama toplantısında 'Sözümüz Ahittir Eserimiz Şahittir' sloganını kullanacak.

Kırşehir'de Belediye Başkanı olarak seçildiği 2009 yılından bu yana görev yapan ve şehre Ahi Külliyesi, Kent Park, Masal Parkı, Güzler Evcil Hayvanlar Parkı, Açık Hava Astronomi Müzesi, Kentsel Dönüşüm, Şehirler Arası Otobüs Terminali, Altyapı çalışmaları gibi bazı projeleri kazandıran ve yeni dönemde de yeni projeler kazandırmak istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2 Şubatta Kırşehir'e kazandırmak istedikleri projeleri halka anlatacak.

2009 yılı Nisan ayından itibaren Kırşehir'de 99 proje hayata geçti. 830 milyon liralık yatırımın yapıldığı projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehir'e vizyon katacak projelerimizi halkımızın katılımı ile açıklayacağız. 2009 yılından itibaren yaptığımız ve asla vazgeçmediğimiz şey, ortak akıl oldu. Hayata geçirdiğimiz her projede halkın onayını aldık ve günlerce süren istişare toplantıları yaptık. Nasipse yeni dönemimizde de yine halkımızın katılımıyla projelerimizi açıklayacağız."dedi.