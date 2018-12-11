Başkan Bahçeci: “Aday adaylık süreci yaşadık ne kırgınlığımız ne hesap görme arzumuz olur”

Parti binası önünde İl Başkanı Muzaffer Aslan, İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş tarafından karşılanan Bahçeci, gençlerin; ‘Gençliğin ağabeyi Yaşar Bahçeci' sloganı ile parti binasına girdi. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, nemelazımcılık ve makam hırsı ile hareket etmeden doğru olanı yapma gayretinde olduklarını söyledi.

Siyasi hayatının başlangıcı ve geçirdiği 2 dönem boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek aldığını anlatan Başkan Bahçeci, ”Liderimiz ne karar verdiyse bu partinin mensubu olan herkes verilen bu karara dört elle sarılmıştır. Teşkilatımızla yapacağımız istişare sonrası 10 yıllık belediyeciliğimizi anlatacak ve yeni projeler üreteceğiz. Bu davanın bir parçası olma şerefi benim yedi sülaleme yeter” dedi.

Davalarının sadece parti davası olmadığının altını çizen Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kırşehir'e hep yenilikleri yaşattık. Başkalarının hayal edemeyeceği projeleri yaptık. Proje üretmek, vizyonunu ortaya koymak ve insanların alışkanlarını değiştirmek için mücadele etmek gerekiyor. Korkmadan ve makam peşinde koşmadan doğru olanı yapma arzusu içerisinde olduk. 26 yaşında siyasete girdim. Her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olsa ne yapardı? Sorusunu milyonlarca kere kendime sordum. Hükümet hizmetleri ile birlikte yerelde yaptığımız hizmetlerde var. Bu hizmetlerimizi ailemizle birlikte yapacağız. Bizi diğer partilerden ayıran en önemli fark samimiyetimizdir. Aday adaylık süreci yaşadık. Ne kırgınlığımız, ne hesap görme arzumuz olur. Reisin verdiği karara herkes dört elle sarılır. İstişareyi yüksek tutarak belediye performansımızın daha iyisini seçim sattın da göstereceğiz. Teşkilatımız olmadan biz hiçbir şeyiz. Hepimiz bu kutlu davanın bir mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Gece gündüz yol alacak ve ustalık dönemini taçlandıracağız. Belediye olarak yaklaşık 800 milyon yatırım yaptık. 10 yıl boyunca bütün iletişim kanallarımız açık oldu. Bundan sonrada böyle olacak.”

İl Başkanı Muzaffer Aslan ise parti teşkilatına yaptığı konuşmasında İl Merkezi adayının belirlendiğini ilçe ve belde belediye başkan adayları üzerinde çalışmalar yapıldığını ifade ederek aday tanıtım toplantısının ise il, ilçeler ve belde adaylarının kesinlik kazanması sonrası yapılacağını belirtti.

Toplantı, açıklamaların ardından basına kapalı şekilde devam etti.