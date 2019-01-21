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Başkan Bahçeci Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Belediye Başkanı Bahçeci, yayınladığı mesajında Azerbaycan'ın bağımsızlık ve istiklal yolunun şehitlik zirvesi olduğunu söyledi.


Belediye Başkanı Bahçeci, mesajında ; “1990 yılının 20 Ocak`ı aynı zamanda Azerbaycan'ın bağımsızlık ve istiklal yolunun ilk şehitlik zirvesidir. Çoğunluğu Ermeni askerlerden oluşan Sovyet Ordusu birliklerinin, özel harekât birliklerinin ve iç işleri bakanlığına bağlı birliklerin ermeni militanlarla iş birliği yaparak Bakü ve diğer illere karşı olan bu saldırısı barbarlık, gaddarlık ve benzeri görülmemiş vahşetle takip edilmiştir. 20 Ocak günü Bakü`de ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde gerçekleştirilen katliamlar Azerbaycan halkının bağımsızlık mücadelesinin durdurulması üzere planlanmış eylemlerdir. Fakat bu olaylar sonrasında Azerbaycan Türklerinin gösterdiği mücadele örneği, onun bağımsızlık yolundaki adımlarının engellenemez niteliğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda, 20 Ocak günü şehit olan tüm kardeşlerimizi saygı ve minnet ile anıyor, onlara Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

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