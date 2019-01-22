Başkan Bahçeci: “Büyük hedeflerle kalkınma seferberliği devam edecek”

Mahalle toplantıları ve esnaf ziyaretlerinde konuşan Belediye Başkanı Bahçeci, 10 yılda Kırşehir'e yapılan hizmetlerin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında da devam edeceğini belirtti.

Her alanda değişen ve gelişen bir Kırşehir oluşturduklarını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “

Her alanda gelişen ve kalkınan şehrimizi dün olduğu gibi bugün de el ve gönül birliğiyle hep birlikte daha büyük hedeflere taşıyacağız” dedi.

Kırşehir'e yapılan hizmetlerin yapılacakların da teminatı olduğunu belirten Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasında; “Yaptığımız hizmetler yapacaklarımızın teminatı olacak. Şehrimizin sorunlarını da ve bu problemlerin çözümlerini de yakinen biliyoruz. On yıldır yaptığımız projeler ve hizmetlerle hem sorunlar hem de çözümler projelendirildi.

İnşallah kaldığımız yerden devam ederek bir şehirde neler yapılması gerekiyorsa hepsini yapacağız. Kırşehir'de inşallah 31 Marttan sonrada çalışmamız devam edecek. 31 Mart seçimleri, demokrasi ve milli iradenin güçlenmesi, ‘Güçlü Türkiye ve Güçlü Kırşehir' idealine ulaşmamız, şehir ve medeniyet tasavvurumuzun da kesintisiz yolculuğu için son derece önemlidir. 31 Mart, devam eden kalkınma seferberliğimiz ve projelerimizin halkımızdan yeniden teyit alacağı bir tarih olacaktır. Kırşehir'e hizmet sevdamız milletimizden inşallah bir kez daha takdir ve yetki alacak, Kırşehir on yıldır çalışan gece gündüz Kırşehir için çalışan ehliyetli ellerinde büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir.”