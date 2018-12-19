Başkan Bahçeci: “İlkemiz kalıcı projeler hayata geçirmek"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de katıldığı istişare toplantılarında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kalıcı projeleri hayata geçirmeyi ilke edindiklerini söyledi.

Değişen çehresi ile Kırşehir'in Türkiye'nin örnek şehirlerinden birisi olduğunu belirten Belediye Başkanı Bahçeci, “Kırşehir Belediyecilik hizmetleri ile fark oluşturan bir il haline geldi. Bizler, şehir için kalıcı projeleri hayata geçirmeyi ilke edindik" dedi.

2009 yılı itibari ile Kırşehir'in gelişimi noktasında önemli projelere imza atıldığını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, konuyla ilgili açıklamasında, “Yapılmaz denen projeleri hayata geçirdik. Alt ve Üstyapıda önemli çalışmalar yürüttük. Kent içerisindeki yollarda sıcak asfalt uygulaması yaptık. Ayrıca; yeşil alan ve yol düzenleme çalışmaları yaptık. Kentsel dönüşümden, meydan projelerine, sosyal alan çalışmalarından, içme suyu teminine, dev yeşil alan çalışmalarına kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Daha güzel ve daha huzurlu bir Kırşehir için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz şehrimizin dört bir yanında aralıksız hizmet veriyor. İnşallah yeni dönemde de çalışmalarımızla hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Belediyemiz, temel belediyecilik görevlerini gece gündüz demeden sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz şehir genelinde yüz binlerce çiçek fidesini toprakla buluşturdu. Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Kırşehir'i daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız sürdürülecek" ifadelerine yer verdi.