Başkan Bahçeci: “Yükselişimiz istikrarla devam edecek”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Belediye yönetiminde istikrarın süreceğini belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2009 yılında aldıkları şehri yoğun gayretlerle bu günlerine getirdiklerini söyledi.

Kırşehir'in gelecek dönemlerde çok iyi yerlerde olacağını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Kırşehir'i aldığımız noktadan çok iyi noktalara getirdik. Yeşili, asfaltı, altyapısı, kentsel dönüşümü ile Kırşehir şehirleşmede iyi bir ivme yakaladı.

İlkeli ve vizyonel bakışla yakaladığımız Belediyecilik anlayışımız devam edecek. Yaptığımız her projeyi ortak akılla hayata geçirdik. Yaptığımız çalışmalar münferit çalışmalar değil her bir çalışmanın altında bir emek söz konusu vatandaşın verdiği destekle şehir önemli bir yükseliş kazandı.”dedi.

Kırşehir'de yapılamöayacak hiçbir projede yer almadıklarını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz yapamayacağımız hiçbir şeyi dile getirmedik. Vadettiklerimizi de gerçekleştirmek için büyük mücadeleler verdik. Şükürler olsun ki hedeflerimize de ulaştık. Elbette ki daha fazlasını yapmalıyız. Tek gayemiz bu şehrin insanının daha çok refah içerisinde yaşamasını sağlamak. Tüm gayretimiz daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir Kırşehir'dir.”