Başkan Çolak'tan 'Atatürk Bilgi Evi' açıklaması

Kırşehir'in Kaman ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, Atatürk Bilgi Evinin kapatılmasına ilişkin, "Göreve geldiğimiz günden itibaren belediyemizin ilgili müdürlüklerinden aldığımız raporlar neticesinde; Atatürk Bilgi Evinin öğrencilere sadece ek ders vermek amacıyla kurulmuş olduğu başka hiçbir faaliyetinin olmadığı, sonra kuruluş amacının dışına çıkarak, çalışan personelin çoğunluğunun seçim sürecinde işe alındığı, ayrıca burada çalışan öğretmenlerin hiç birinin pedagojik formasyonlarının olmadığı görülmüştür" dedi.

Atatürk Bilgi Evinin personel ve sigorta bedelinin aylık 40 bin lira olduğunu da açıklayan Belediye Başkanı Çolak, "Pedagojik formasyonu olmayan bir kişinin çocuklara ne kadar faydalı olabileceğini halkımızın takdirine bırakıyorum. Yine raporların incelenmesinde; çocuklarımızın aslında ek ders görmek için gittiği fakat çizgi film, oyun gibi etkinliklerle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza boşa vakit kaybettirilmekte olduğunu gördük. Milli Eğitim politikalarında dershanecilik mantığı bitmiş, dershane diye bir kurum da kalmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bu eksikliği tamamlamak için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere destekleme ve yetiştirme kursları verilmektedir. İsteyen her öğrenci ücretsiz olarak bu kurslardan faydalanabilmektedir” diye konuştu. Belediye Başkanı Çolak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Atatürk Bilgi Evi'nin toplam personel ve sigorta bedelinin aylık 40 bin lira burada çalışan 8 kişinin maaşlarını belediyeden aldıkları ayrıca öğrencilerden aidat adı altında ücret alındığı ve bunun hiçbir resmi kaydının olmadığı kimin tarafından ne şekilde toplandığı ve ne şekilde harcandığı bilinmemekte, burası çocuklarımızın eğitim görmeleri için kurulmuş etüt merkezi gibi bir yer olmasına rağmen bu amaçla kullanılmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Yıllık olarak 480 bin lira gibi gereksiz bir maliyet yüklenmektedir. Valilik ve Kaymakamlık gibi resmi kurumlardan hiçbir resmi olur alınmadığı görülmektedir.”