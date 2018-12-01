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Başkan Deniz'e doğum günü sürprizi

Çiçekdağı Belediyesi personeli, Belediye Başkanı İsmail Deniz’e pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

Çiçekdağı Belediyesi personeli, Belediye Başkanı İsmail Deniz'e pastalı doğum günü sürprizi yaptı.


54 yaşına giren Çiçekdağı Belediye Başkan İsmail Deniz'e, belediye personeli sürpriz kutlama yaptı. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Deniz, "Belediye olarak ekip olduğumuz için başarılıyız. Biz bir aileyiz" dedi.


İlçede yapılan hizmetleri vatandaşla birlikte duyarlılık içerisinde yaptıklarını kaydeden İsmail Deniz, "Belediyecilik çok farklı bir duygu bütün personelimizle birlikte aile ortamını kurarak hizmet etmekteyiz. Sorumluluk bilinci içerisinde herkes görevini yapmakta dil,din,mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün personelimiz görevini yapmakta Çiçekdağı ilçesinin personeline gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

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