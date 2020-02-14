Başkan Ekicioğlu, temizlik görevlileri ile çorba içip vatandaşla görüntülü konuştu

Kırşehir Belediyesi Temizilik İşleri sorumlusu Zafer Satılmış, Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Cacabey Meydanında temizlik işleri görevlilerine çay ve çorba ikramında bulundu.

Bir süre görevli personelle sohbet eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, personelin çalışma durumları ve şehrin temizliği noktasında yetkili birim sorumlularından bilgi aldı.

Sokakta temizlik görevlilerine çorba ikramı yapan Belediye Başkanı Selehattin Ekcioğlu'nu görev vatandaşlarda aileleri ve yurt dışında yaşayan yakınları ile başkanı görüntülü konuşturarak yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, “Şiddetli kar yağışı sonrası belediye temizlik işleri müdürlüğü sorumlu personeli özveri şekilde çalışmalarını sürdürdü. Bizlerde yönetim olarak onların yanında olup hava şartlarının etkisini bir nebze olsun düşürebilme gayretinde olarak çorba ve çay ikramında bulunarak genel hatları ile personelimizin sorunlarını dinleme imkanına sahip olduk” dedi.