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Başkan Ekicioğlu'ndan Neşet Ertaş anma etkinliklerine davet

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş’ın ölüm yıl dönümü etkinliklerine Türkiye ve yurt dışında bulunan bozlak hayranı herkese açık davette bulundu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü etkinliklerine Türkiye ve yurt dışında bulunan bozlak hayranı herkese açık davette bulundu.


Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kırşehir'de 24-25 Eylül tarihlerinde kutlanacak anma etkinlikleri kapsamında merhum Ertaş'ın hayatından kesitlerin anlatıldığı paneller düzenleneceğini ve bozlak temsilcilerin vereceği konserlerle bir kültürel devamlılığın sağlanacağını anlattı. Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Neşet Ertaş, sevenlerini 24-25 Eylül tarihlerinde Kırşehir'e bekliyoruz. Büyük ozanımızın ölüm yıl dönümünde Neşet ustamızı anacağız. Anma etkinliklerini Kırşehir Belediyesi olarak üstlendik"dedi.


Merhum Ertaş'ı anma etkinliklerinin layık olduğu şekilde yapılacağını anlatan Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Büyük ozanımız Neşet Ertaş'ı ailesi ile birlikte Kırşehir Belediyesinin de desteği ile ustamızı anacağız. Türkiye'yi ve yurt dışında yaşayan Ertaş, hayranlarını Kırşehir'e bekliyoruz. Merhum ustanın anısına otoritelerin de vereceği kararla, 'Neşet Ertaş Altın Saz Ödülleri' yada 'Sazımın Emaneti' gibi ödül törenlerini de gelecek yıllarda düzenleyerek Ertaş'ı ulusal boyuta taşımaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve halk ozanı Neşet Ertaş, 2012 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti.

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