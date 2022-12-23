İhlas Haber Ajansı

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Başkan Hakanoğlu okuduğu şiirle mest etti

Çiçekdağı ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından şiir dinletisi düzenlendi.

Düzenlenen dinletide ilçe belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, okuduğu şiirle katılımcıları mest etti.


Düzenlenen dinleti programına, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul idarecileri ve öğrencilerin daveti üzerine Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nun okuduğu Bahattin Karakoç'un “Söz Olsun” adlı şiiri büyük beğeni topladı.


Başkan Hakanoğlu, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

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