İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Hangül: "Emekliye kademeli zam uygulaması yapılsın"

Tüm Emekliler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Musa Hangül, hükümetin emekliye kademeli olarak zam yapmasını talep ettiklerini söyledi.


Kırşehir'de 2 bin 600 üyesi olan Tüm Emekliler Derneği üyelerinin çoğunun açlık sınırı altında maaş aldığını belirten Hangül, "Fark açılıyor ve emekli mağdur oluyor. Açıklanan enflasyon oranı ile kıyaslandığında verilen zam yeterli değil. Emekli çay parası bulamayacak şekilde mağdur. Çocuk okutan emeklinin durumu da vahim. Pazar yerlerinde meyve sebze fiyatları düşünüldüğünde dahi anlatmak istediğimiz ortaya çıkar. Emeklilikte kademesi yüksek olan emekli için sorun yok. Ama asgari geçim standartları altında olan emekli için yaşam şartları zor. Hükümetin kademeli düzenleme yapacağına inanıyoruz" dedi.


Emeklinin normal yaşam standartlarına kavuşabilmesi için asgari geçim standartlarının üzerinde fiyat artışı olması gerektiğini de belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.