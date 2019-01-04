Başkan Hangül: "Emekliye kademeli zam uygulaması yapılsın"

Kırşehir'de 2 bin 600 üyesi olan Tüm Emekliler Derneği üyelerinin çoğunun açlık sınırı altında maaş aldığını belirten Hangül, "Fark açılıyor ve emekli mağdur oluyor. Açıklanan enflasyon oranı ile kıyaslandığında verilen zam yeterli değil. Emekli çay parası bulamayacak şekilde mağdur. Çocuk okutan emeklinin durumu da vahim. Pazar yerlerinde meyve sebze fiyatları düşünüldüğünde dahi anlatmak istediğimiz ortaya çıkar. Emeklilikte kademesi yüksek olan emekli için sorun yok. Ama asgari geçim standartları altında olan emekli için yaşam şartları zor. Hükümetin kademeli düzenleme yapacağına inanıyoruz" dedi.

Emeklinin normal yaşam standartlarına kavuşabilmesi için asgari geçim standartlarının üzerinde fiyat artışı olması gerektiğini de belirtti.