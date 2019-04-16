Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Piyade Er Sait Ülker'in ailesini ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ile Kars-Sarıkamış 17. Piyade Alayı 1. Piyade Tabur Komutanlığı emrinde görev yapmakta iken 18 Ocak 1995 tarihinde şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Er Sait Ülker'in ailesine gitti.

Şehitlerin hatıralarının yaşatılacağını belirten Kayaoğlu, "Aziz şehitlerimizin her zaman hatırlanması için ve onların kahramanlığını gelecek kuşaklara anlatmak için çalışacağız. Allah yolunda vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan göğsünü siper eden aziz şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum, Allah hepsinden razı olsun.” dedi.

Şehit Ailesi ile bir süre sohbet eden Kayaoğlu, şehidin hatırası adına aileye Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.