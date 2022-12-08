Başpehlivanı Şimşek Rektör Karakaya'yı Ziyaret Etti

sınıf öğrencisi Cengizhan Şimşek, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak sportif faaliyetlere ve milli sporculara her zaman destek verdiklerini söyledi. Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Vatan Karakaya, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'e başarılarından dolayı teşekkür belgesi ve hediye verdi.

Ziyarete Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kara da eşlik etti.