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"Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz" projesi hayat buluyor

KIRŞEHİR (İHA) – İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz’ projesi Mart ayı itibari ile hayat buluyor.

KIRŞEHİR (İHA) – İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen ‘Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz' projesi Mart ayı itibari ile hayat buluyor.


Proje hakkında bilgi veren ve Mart ayı itibari ile 6 ay boyunca sürecek etkinlikler hakkında açıklamada bulunan Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, “Şehit Ailelerimizle ‘sevgi kucaklaşması' etkinliği ile programlarımız başlayacak. Şehit Ailelerimizle; sevgi evleri ve huzur evlerinde olan çocuklarımız bir araya gelecek.


Gönüllü gençlerimiz 15 Şehit Ailesini Türk Bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Şehitlerimizin halı üzerine dokunmuş fotoğrafları ile ziyaret edecekler. Çanakkale, Sarıkamış ve Kırşehir Şehitlerimizden oluşan fotoğraf sergisi Cacabey Meydanında sergilenecek. Sergide şehitlerimizin hayat hikayelerinin yanı sıra arkalarında bıraktıkları aileleri katılımcıları evlatlarından kalan anılarla bilgilendirecek.”dedi.



Etkinlikler kapsamında Kırşehir'de “Şehitlere minnet tiyatro gösterimi, Kahramanlık destanı, Şehit Aileleri ile Engelleri kaldırma programları, Ormansız bir yurt vatan değildir anlayışı ile şehitlik ormanı ve Çanakkale gezisi düzenlenecek.”

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