Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Avkapan, “Yeni tekerlekli sandalyeler, dernek aracılığı ile dağıtılacak”

Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, iş insanı Enver Yavuz tarafından derneğe bağışlanan tekerlekli sandalyelerin dernek aracılığı ile ihtiyacı olan engelliye dağıtılacağını söyledi.

Avkapan, “Bin 800 engelli üyesi olan derneğimize yurt içi ve yurt dışından hayırsever iş insanları tarafından yapılan bağışlar derneğimiz tarafından yaptığımız tespitlerle ihtiyacı olan engelli kardeşlerimize dağıtılacak. Dağıtımlarımız pandemi etkisi nedeniyle tespit ettiğimiz kardeşlerimize elden ulaştırılacak” dedi.

2010 yılından bu yana Bedensel Engelliler Derneği Başkanlığı görevini yürüten Avkapan, dernek bütçesinin de alınan bağış ve hibelerle artış gösterdiğini ifade ettiği açıklamasında; “Sıfırdan yapılandırdığımız derneğimiz, şimdi şehirde engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyacına yanıt verecek konuma geldi. Geçmiş dönemlerde Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile derneğimiz EKPSS kursları açtı ve bu kurslardan 160 engelli kardeşimiz faydalandı. Doğru bakış açımız engelli kardeşlerimizin ailelerinin de desteklemeleri ile istediğimiz seviyeye ulaştı. Bizler her birimizin bir gün engelli adayı olabilme mantığı ile hareket ederek evlerinden çıkarttığımız engellilerimizi toplumla barışık bireyler haline getirdik.” dedi.