Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Servet Avkapan;

İnsanların sağlıklarına önem vererek toplumda engelli sayısının artmasına da engel olunması gerekliliğini belirten Dernek Başkanı Avkapan, “Toplumda hiçbir alanı boş bırakmadan engelli bireylerin de toplumda yer almasını sağlamak zorundayız. İl Merkezi ve Köylerde oturan engelli bireylerinde kendi işlerini kurabilmelerini sağlamak zorundayız. İŞ-KUR aracılığıyla yaklaşık yüz engelliye hibe desteği verildi" dedi.

Engellilerin sorunlarının üst düzeyde görüşülerek topluma yaygınlaştırılması gerektiğini anlatan Avkapan, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"EKPS sınavları ile engelli kardeşlerimiz işlerine yerleştiler. İş sahibi olan kardeşlerimizde mesaileri nedeniyle etkinliklerimize net olarak katılamıyor. Keşke bütün kardeşlerimiz iş sahibi olsa da derneğimize hiç ihtiyaç olmasa, engelli istihdamında en önemli noktamız; engelli kardeşimizin ne iş yapabilir sorusunun sorulması. Önce engelli kardeşlerimiz için iş tanımının yapılması gerekir. Toplumda var olmak isteyen engelli için tanımların çok iyi yapılması gerekir.”