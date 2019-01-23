Bedensel Engellilerin motivesi için boccia yaptırıyor

Kırşehir'de Milli Antrenör Nehir Karakaya, Bedensel engelliler için yaptığı spor aktivitesi ile engelleri aşıp sporcuların hayata adapte olma süreçlerine katkı sunuyor.

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, bedensel engelliler için boccia, çalışması yaptıran Karakaya, “Bedensel Engelli kardeşlerimizin hayata olan bağlılıklarını arttırmak ve öz güvenli bireyler olarak toplumda yaşamalarını sağlamak için boccia çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız spor aktivitesi ile Bedensel Engeli bulunan kardeşlerimizde de oluşan değişimleri görmeye başladık. Bu durumda bizleri mutlu ediyor. ”dedi.

Özel sporcular ve Bedensek Engelliler Federasyonu iş birliği içerisinde çeşitli branşlarda spor aktivitelerine Kırşehir'de katkı sunan Milli Antrenör Nehir Karakaya, “Bedensel Engellilerin rehabilitasyon süreçlerini desteklemek için onların spor aktiviteleri ile toplumda farkındalık oluşturduklarını da onlara göstererek kişinin istediği ve inandığında sporun her branşında başarılı olabileceğini göstermek istiyoruz. Sporcularımız bizimle çalışırken hem gayretli hem de inandıklarını bizlere gösteriyor. Bu durumda bizleri mutlu ediyor.”diye konuştu.

Kırşehir'de Milli Antrenör Nehir Karakaya, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yetiştirdiği gençlerle il dışı müsabakalara da katılıyor.