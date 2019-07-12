Belediye Başkan Yardımcısı Kayaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı ziyaret etti

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kırşehir hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kırşehir'i yakından takip ettiğini, sorunlarını ve eksiklerini de takip ettiklerini söyledi.

Başkan Yardımcısı Kayaoğlu ile bir süre sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kırşehir'e düşünülen projelerle ilgili bilgiler aldı. Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile dostluğumuzun yani sıra, seçim döneminde yoğun bir çalışma mesaimiz oldu. Ankara'da ikamet eden Kırşehirli kardeşlerimizde kendilerine desteklerini sundu. Kırşehir ile ilgili istişarelerimiz oldu. Kırşehir için yapılacak önemli bir çok projede tam destek vereceğine kalben inanıyoruz."dedi.

Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen sohbet fikir alışverişi sonrası hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.