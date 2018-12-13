Belediye Başkanı Bahçeci: “Kırşehir'i vatandaşla imar ettik”

Belediye Başkanı Bahçeci, 10 yılda Kırşehir'e yapılan hizmetleri vatandaşla yapılan istişareler sonucunda kazandırıldığını belirttiği açıklamasında, “Bir çok hayali gerçekleştirerek ötelenen hizmetleri tamamlamak adına elimizi taşın altına koyduk. Kırşehir'de modern ve şehirleşmenin başarılı örneğini yaptığımız istişareler sonucunda hep birlikte ortaya koyduk" dedi.

Anadolu bölgesinin parlayan şehirlerinden bir tanesinin Kırşehir olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Gece gündüz demeden çalışan ve Kırşehir'de fark oluşturan projelere imza attık. Klasik belediyecilik anlayışının ötesinde vatandaşlarımıza en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için durmadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bize olan güveni ve desteği sayesinde Kırşehir'in gelişmesini ve kalkınmasını sağladık. Ulaşımdan eğitime, altyapıdan yeşil alanlara, kültürden sosyal projelere kadar farklı alanlarda hizmetler sunuyoruz. İnsan odaklı belediyecilik anlayışını savunuyoruz. Kırşehir halkının yaşam kalitesini ileri seviyeye taşımak için çalışıyoruz ve önümüzdeki dönemde çalışmalarımız durmadan devam edecek” diye konuştu.

Bizler bu şehre hizmet etmekle mükellefiz diyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim bütün çalışmalarımızın temelinde Kırşehir'in daha güzel ve modern bir yapıya bürünmesi var. Bizi göreve getiren halkımızın güvenini ve desteğini boşa çıkarmamak için her gün daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yoğun belediye çalışmalarımıza rağmen; halkımızla iç içe olmaya özen gösteriyoruz. Onların talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Hizmet ve projelerimizi değerlendirme toplantılarında görüşerek daha iyi nasıl hizmet edebiliriz sorusuna cevap arıyoruz. 10 yılda şehrimize önemli hizmetleri birlikte kazandırdık. Birçok hayali gerçeğe dönüştürerek, ötelenen hizmetleri tamamlamak adına elimizi taşın altına koyduk. Yeri geldi Kırşehir'imizi şantiye alanına dönüştürdük. Yeri geldi kültürel programlarla halkımızla beraber eğlendik. Ama bir şeyi hep yaptık, çok çalıştık. Mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz bu kadim şehre hizmet ettik. Yapılmaz denen ne varsa üzerine kararlılıkla giderek yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de Kırşehir'imize hak ettiği hizmetleri, yeni projeleri kazandırmak için çalışacağız.”