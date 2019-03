Belediye Başkanı Bahçeci, miting havasında açık hava toplantısı yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de AK Parti Belediye Başkanı ve Mahalli İdareler Seçimlerinin 3. Dönem adayı Yaşar Bahçeci, miting havasında açık hava toplantısı yaptı.

Cacabey Meydanında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'i imar ettiklerini 10 yılda Kırşehir'in seçildiği 2009 yılında en genç Belediye Başkanı olarak, hayal edilemeyen her projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Cacabey Meydanında toplanan binlerce kişiye konuşan Belediye Başkanı Bahçeci, “Kırşehir'de bir çok soruna karşı duyarsız kalınmıştı. Bizler, her duyarsızlığın ve her sorunun üzerine giderek Kırşehir'in 14 mahallesinde yaşanan sorunlarına çözüm üreterek şehrimizi yeniden imar ettik” dedi.

Cacabey Meydanı Kırşehir'in kalbidir diyen Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde burada bizlerle olmanız bize güç kattı. Değerli Kırşehirliler, 34 yaşında Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı olarak yola çıktık. Cacabey'in , Ahi Evran'ın Kaya Şeyhi'nin, Yunus'un mirasını alarak çıktığımız yolda bizi desteklediniz. 2009 yılında bana bir teyzemiz projelerimizi görerek bana ‘Oğlum pek gençsin. Hayal içindesin' demişti. Teyzemizin hayal olarak gördüğü her projemizi bizler hayata geçirdik. Cacabey Meydanını yaparken bile bizlere ne kulplar taktılar. Kulpçularla bizler, daima mücadele içerisinde olduk. Kendi partilerinden başka gözü hiçbir şeyi görmeyenlere ders veriyoruz. Atatürk de, Abdülhamit de, Yavuz Sultan Selim de, Fatih Sultan Mehmet de, hepsi bu toprakların değeri , bizler kimseyi fikrinden dolayı kimseyi kimseden ayırmadık. İnsanlar, farklı düşünebilir. Bizleri ortak menfaatlerimiz bir arada tutar. Ayrımcı bir politikamız olmadı. Yaşar Bahçeci 10 yıldır Belediye Başkanı, Kırşehirliler işini doğru yaptı mı, yapmadı mı diye bakabilmek lazım. Türkiye'nin en kolay ulaşılabilen bir Belediye Başkanı olarak daima şeffaf olduk. Her yıl düzenli hesap verdiğimiz gibi hesapta verdik. Dürüstlüğümüzden taviz vermedik. 830 milyon liralık yatırım yaptık. Yatırımlarımızda devam edecek.”