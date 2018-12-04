Belediye Başkanı Bahçeci, “Öğretmenlerimizin fikir ve önerileri yol gösterici oluyor”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaptığı ziyaretlerle okullarda öğretmenlerle istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, öğretmenlerin fikirlerinin ve önerilerinin yol gösterici olduğunu söyledi.

2009 yılından bu yana aralıksız sürdüğü öğrenci ve öğretmen buluşmalarını devam ettiren Belediye Başkanı Bahçeci, Merkez Yunus Emre Ortaokulu ve Öğretmen Bedai Köksal Güler İlk Öğretim okulunu ziyaret etti.

Eğitimcilerle yapılan ziyaretleri önemsediğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sık sık eğitim camiası ile görüşmeye özen gösterdiklerini kaydederek, öğretmen ve idarecilerin fikir ve önerileri kendilerine yol gösterdiğini vurguladı.

İstişare geleneğini yaygınlaştırmanın çok faydasını gördüklerini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, “Toplumun her kesimi ile belirli periyotlarda bir araya geliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla proje belediyeciliğini ilimizde uygulamayı başardık. Göreve başlar başlamaz birçok eksikliği kısa bir sürede ortadan kaldırdık.

Bununla beraber hazırladığımız stratejik planımıza göre kısa, orta ve uzun vadede projeler hazırlayarak ilimizin yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesine öncülük ettik. Kısa ve orta vadede planladığımız projelerimizi Allah'a şükür tamamlayarak hizmete sunduk.

Altyapı ve cazibeli içme suyu temini gibi uzun vadede planladığımız projeleri de başlattık. Şu an da bu projelerimizi devam ettiriyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz.

Taahhütlerimizin ötesinde hedefler belirleyerek bunları hayata geçirdik. İnşallah şu anda yürütmekte olduğumuz çalışmaların tamamlanması ile Kırşehir'imizi hak ettiği konuma getireceğiz" dedi.

Altyapı gibi süreç isteyen ve meşakkatli projeyi tamamladıklarını da eğitimcilere anlatan Başkan Bahçeci, yapılan çalışmalara vatandaşların destekleri sonrası refaha ulaşıldığını da ekleyerek belediyeciliğin asli görevleri yanında çalışmalarında aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.