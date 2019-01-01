Belediye Başkanı Bahçeci, yeni yıla karanfilli karşılama ile kara yolunda girdi

2018 Yılının son dakikalarında İl Jandarma Komutanlığı ile başlayan yeni yıl ziyaretleri Kırşehir'de Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde polisin yaptığı yol uygulaması ile son buldu.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli ve İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ile birlikte Ortaköy yol kavşağına giderek uygulamaları yerinde izledi. Yeni yıla kara yolunda Elazığ firmasına ait bir otobüste yolculara karanfil dağıtarak giren Belediye Başkanı Bahçeci, yeni yılın güzellikler getirmesini diledi. İl Jandarma Komutanlığında başlayan ziyarette konuşan Belediye Başkanı Bahçeci; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeleyi kesintisiz yaptığını ve ordunun içerisinde yer alan hainler temizlendikten sonra daha güçlü hale geleceğini söyledi.

Ziyaretler, İtfaiye birimi, Belediye Zabıta Birimi, Ahi Polis karakolunun ardından Ankara-Kayseri kara yolu üzerinde yapılan denetimlerin yerinde incelenmesi ile son buldu.