Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Buruk bir yılın ardından öğrenci ve veli heyecanlı"

Ekicioğlu, "Maalesef 2020-2021 eğitim-öğretim yılını da pandemi koşulları nedeniyle buruk bir şekilde geride bıraktık. Yaşanan bu sürecin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla okullarımız açıldı. Son bir buçuk yıldır geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimiz pandemi sürecindeki bu zor koşullara rağmen üzerinize düşeni fazlasıyla yerine getirdiniz. Çocuklarımıza ve onların başarısı için gece gündüz demeden çalışan sevgili öğretmenlerimize ve velilerimize de vermiş oldukları katkı ve özveri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kırşehir Belediyesinin okullarda dezenfekte çalışması yaptığını aktaran Ekicioğlu, düzenledi dezenfekte çalışmalarının da devam edeceğini belirtti.