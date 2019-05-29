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Belediye Başkanı Ekicioğlu: “KAEÜ'si çalışmalarını yakın takip ediyoruz”

KIRŞEHİR (İHA) –Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ataması ile yeniden KAEÜ’sine rektör olan Vatan Karakaya’yı ziyaret etti.

KIRŞEHİR (İHA) –Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ataması ile yeniden KAEÜ'sine rektör olan Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.


Belediye Başkanı Ekicioğlu, ziyarette yaptığı konuşmasında; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesindeki çalışmaları yakından takip ettiğini anlatarak üniversitenin hızla gelişmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.



KAEÜ'si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Başkan Ekicioğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahi Evran Üniversitesini birlik ve beraberlik içinde en iyi yerlere taşıyacaklarını söyledi.


Şehirlerin gelişiminde üniversitelerin öneminden bahseden Rektör Karakaya, yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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