Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Kırşehir Belediyesi tüm imkanları ile afet bölgelerinde"

Ülke genelinde zor süreçlerin yaşandığını aktaran Ekicioğlu, olimpiyatlardaki başarı ile sevinirken milletçe afetler ile üzüldüğümüzü aktardı. Acı tabloların ve afetlerin birliktelik ruhu ile aşılacağını ifade eden Ekicioğlu; "Bu ülke ve bu ülkenin evlatları Kurtuluş Savaşı'nda nasıl dünya emperyalistlerine karşı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ardından kenetlenip küllerinden yeniden doğuş destanını dünya aleme göstermişlerse, yaşadığımız bu acı tablolar karşısında da bir olup dayanışma ruhu ve kardeşlik değerlerinin bizlere kazandırdıklarıyla çıkmasını başaracaktır. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak yaşanan bu acıyı paylaşıyor ve yurdun neresinde olursa olsun halkımızın yardımına koşacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu kapsamda belediyemiz itfaiye müdürlüğü ekiplerimiz araçlarımızla Marmaris ve Manavgat'taki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor" dedi.