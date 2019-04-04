Belediye Başkanı Ekicioğlu, meclis üyeleriyle Vali Akın'ı ziyaret etti

Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Kırşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Selehattin Ekicioğlu, Meclis Üyeleriyle Vali Akın'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Vali İbrahim Akın, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu ve belediye meclis üyelerinin görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Yeni seçilen belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin yapacakları hizmet ve katkılarla Kırşehir'i bugün bulunduğu noktalardan daha ileri seviyelere taşıyacaklarına inandıklarını belirten Vali Akın, “Yapılacak kaliteli çalışmalarla vatandaşlarımızın huzuru ve refahı daha ileri taşınacaktır. Bu vesileyle yeni seçilen belediye başkanını tebrik ediyor, belediye meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise konuşmasında, “31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin huzurlu bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan valimize teşekkür ediyoruz. Halkımız da bizi bu göreve layık gördü. Kırşehir'e güzel hizmetlerde bulunacağız” diye konuştu.

Ziyaret, Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve meclis üyeleri arasında yapılan sohbet ile sona erdi.