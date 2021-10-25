Belediye Başkanı Ekicioğlu, pazar esnafını dinledi

Pazaryeri esnafıyla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunan Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Salgınla birlikte ekonomik nedeniyle çaresiz kalan vatandaş ciddi oranda etkileniyor. Ülke genelinde yaşanan kuraklık, Covid-19 salgını, tarım arazilerinin verimli kullanılamaması nedeniyle pazaryerlerine yaklaşamayan vatandaşlar, ne yazıktır ki çaresiz kalıyor. Temennimiz yaşanan sıkıntıların bir an evvel son bulması ve gerek esnafımızın gerekse de hemşehrilerimizin geçim sıkıntılarının son bulmasıdır” dedi. Belediye Başkanı Ekicioğlu; ziyaretlerinin yanı sıra pazar esnafından alışverişte yaptı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu'na ziyaretlerinde CHP Milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç de eşlik etti.