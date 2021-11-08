Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Toplu Taşımada 28 otobüs 12 hatta çalışıyor”

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu; sürdürülebilir, akıllı ve erişilebilir ulaşım hizmetlerinde şehirde bir sorun olmadığını söyledi.

ESD yatırımlarının Kırşehir'de devam ettiğini aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Kırşehir Belediyesi olarak ulaşım altyapısını oluştururken ve düzenlerken kentsel mekân kullanımını planlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Ulaşım ağını planlarken her bir bireyin 500 metre yürüme mesafesinde ulaşabileceği bir çalışma yapılmıştır. Dezavantajlı gruplar için uygun araçlarımızla şehir merkezinde akıllı duraklar ile hizmet vermekteyiz” dedi. Araç filosuna yenilerinin eklendiğini de aktaran Başkan Ekicioğlu, “Engellilere yönelik araç filomuz, akıllı duraklarımız, bisiklet ve hissedilebilir yollarımız mevcut ve yenileri de eklenmektedir. Kırşehir belediyesi olarak ‘Engelsiz Taksi' projemizle ulaşımda sıkıntı yaşayan engelli vatandaşlarımıza önemli bir ulaşım hizmeti sunuyoruz. Engelsiz Taksi ile engelli vatandaşlarımız istedikleri yerden gidecekleri yere kadar ulaştırılmaktadır” diye konuştu.

Şehir merkezinde cephe giydirmeleri yapılıyor

Şehirde oluşturulan ulaşım ağı ile birlikte yapılan cephe giydirme çalışmaları hakkında da bilgiler veren Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Şehrimiz, akıllı ulaşım ağıyla donatılmış olup dinamik sinyalize kavşaklar, TKM, sesli yaya butonları, uzaktan erişilebilen akıllı otobüs durakları ve otobüsler ile aktif bir şekilde hizmet verilmektedir. Trafik Kontrol Merkezi tarafından uzaktan izlenerek taleplere göre değerlendirmeler yapılıp enerji tasarrufu sağlanarak daha etkin hareket edilmektedir. Kırşehir Belediyesi olarak gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması için ne gerekiyorsa yapıyor ve yeni projelerin önünü açıyoruz. Faal çalışan araç filomuz Euro 6 olup bunun yanı sıra bisiklet yolu ve durakları ayrıca akıllı durak ve şehir merkezinde engelli ve akülü araç şarj istasyonları mevcuttur. Şehir merkezinin önemli arterlerinden olan Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı, Terme Caddesi ve Lise Caddelerine Mimarlar Odası ile ortaklaşa yaptığımız çalışmada örnek bina cephe giydirmeleri oluşturduk. Amacımız kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz cephe giydirmeleri ve reklam tabelalarının belli bir nizamda olduğu, şehrimize yakışır bir siluet oluşturarak görüntü kirliliğinin de önüne geçmektir.”