Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu:

Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde görevi AK Parti'den devralan Millet İttifakı Adayı CHP'li Selehattin Ekicioğlu, 124 günlük görev süresi çalışmalarını basın temsilcileri ile paylaştı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde basın temsilcilerine konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirdik. Aylık açık veren belediye borçların bir kısmının ödenmesi ve tasarruf tedbirleri ile kara geçmeye başladı."dedi.

31 Mart seçimleri sonrası göreve geldikten sonra belediye binasına mali tablonun asılmasının şeffaflık açısından önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Şeffaflık ve halkın borçlanmayı bilmesi açısından mal tablonun asılması önemliydi. Sabit giderler aşağı çekildi. 6-7 milyon civarında tasarruf saplandı. Göreve geldikten sonra kooperatifleşmede önemli aşamalar kaydedildi. Görüşmelerimiz aralıksız sürüyor.

Gergin olan Kırşehir, rahatlatıldı. Ben yapılan işe bakıyorum. Liyakatli bir yönetim anlayışı ile Kırşehir'i hep birlikte yöneteceğiz. Kendi içinde yetişmiş insan kalitesi ile kurumsal bir altyapının da oluşmasına katkı sunacağız. Kendi imkanlarımızı kullanarak şehre ve insanımıza faydalı olacağız. "ifadelerini kullandı.

2017 Yılı borcu ile 2018 yılı borçları da ödenmeye başlandı

Kırşehir Belediyesini devraldıktan sonra tasarruf tedbirlerinin ciddi oranda borçları ödemeye katkı sunduğunu anlatan Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasında;

"Yüzde 40 oranında tasarruf sağlandı. Sağlanan tasarrufla birlikte gelirlerde artmaya başladı. Elimizde sihirli değnek yok. Hiçbirşeye muhtaç değiliz, çok çalışacağız. Hiçbir şeyin arkasına sığınıp çalışmamazlık yapmadık. Şehri katılımcı bir anlayışla yöneteceğiz. Sabırlı olmak gerekir, bizler inançlı bir şekilde yola çıktık pes de etmeyeceğiz. Kırşehirliler destek sunacak bizlerde onlara hizmet etme gayretinde olacağız."

Kamu oyunda başkan değişimleri ile gündem de olan bir futbol takımımız var. Aslında değişimler yönetimler arası oldu. Yönetenler, başarıyı şehir adına isteyen kişiler. Herhangi bir problem söz konusu değil, Kırşehir Belediyespor takımını şehrin de vereceği destekle birlikte hep birlikte yöneteceğiz."