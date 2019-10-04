Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu: “Milli Mücadelede yer alan kadınlarımızın hayat hikayelerinin sergilenmesi ile kadına şiddete karşı durduk”

KIRŞEHİR (İHA) – Kadına karşı oluşan şiddet olaylarının etkisiyle Kırşehir Belediyesi, Milli Mücadeleye destek veren kadınların görselleri ve hayat hikayelerinin yer aldığı sanatsal faaliyetle ‘Şiddete Hayır' dedi.

Kırşehir'de kent park alanında Milli Mücadele kadınlarının fotoğrafları ve hayat hikayeleri halk tarafından da ilgi ile karşılanıyor.

Yunan ordusu tarafından Milli Mücadele dönemlerinde Çanakkale'de bilgi almak istediği Nazife kadından, Kurtuluş savaşına katılan Binbaşı Ayşe'ye, kadın hakları ile ilgili yazılarıyla Milli Mücadele döneminde tanınan Halide Edip Adıvar'a, Erzurum'da Aziziye Tabyası'nın savunmasında kahramanca vuruşan Nene Hatun'a kadar görseller ressamlar aracılığıyla hazırlanarak şehirde kent park girişine Türk Bayrağı logosuyla asıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Milli Mücadeleye destek veren kadınların hayat hikayelerinin geçmişle gelecek arasında köprü olduğunu söylediği açıklamasında;

“Milli Mücadeleye destek veren kadınların hayat hikayelerini alarak şehrimizde kent parkta sergilenmesi gerektiğini düşündük. Bu nedenle de sanatsal bir çalışma yapıldı. Sağ olsunlar sanatçı arkadaşlarımız da bizlere destek verdi. Son günlerde Türkiye'de kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için bu tür çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Kent parkta sergilenen kadınlarımızın Kurtuluş Savaşında verdiği mücadeleyi de anlattık. Usta merhum Neşet Ertaş'ın da dediği gibi ‘Kadınlar, insandır biz insanoğlu'düsturu ile sergiliyoruz”dedi.

Öte yandan Cacabey Meydanında yer alan ve üzerinde nota işareti olan görselde de merhum Neşet Ertaş, babası Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan, Aşıkpaşa, Yunus Emre gibi hayatını müziğe ve kültüre adayan Kırşehir'in değerleri yer alıyor.