Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Çözülemez denilen her soruna çözümle imza attık”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çözülmesi imkansız gibi görünen çözülemez denilen her sorunu Kırşehir'de çözdüklerini söyledi.

Gerçekleştirdiği ve 2009 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü istişare toplantılarında konuşan Bahçeci, “Kırşehir'de 10 yıllık süreçte yapmış olduğumuz her şey yeni dönemde de yapacaklarımıza referansımız. Hayal dahi edilemeyen her projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kırşehir halkına verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Bu nedenle de milletimizin karşısında dik duruşumuz var" dedi.

Kırşehir'de 14 mahallenin tamamına belediye çalışmalarını aktardıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, “Hamd olsun bu kardeşiniz Kırşehir'e on yılda verdiği her sözü yerine getirmiş bir belediye başkanı olmanın onuru ve gururuyla milletinin arasında alnı açık dolaşıyor. Kırşehir'in her mahallesinde bugüne kadar yapılmayan hizmetler yapıldı ve asla çözülemez denilen sorunlar çözüldü. Biz, her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli onların dertleriyle dertlenip Kırşehir'imizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Gerek vatandaş kabul programları, gerekse günlük ziyaret programlarımız dahilinde Kırşehirlilerin hizmetinde olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.