Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci; “Halkla hayal edip halkla yürümeye devam edeceğiz”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 2 dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 3. Dönem için de hazırlıklarını sürdüren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2009 yılından bu yana halkla beraber hayal ettiklerini yeni dönemde de halkla yürümeye devam edeceklerini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya süreci kapsamında rutin yaptığı istişare toplantılarına devam eden Belediye Başkanı Bahçeci, “Hayal dahi edilemeyen bir çok projeye Kırşehir halkı ile birlikte imza attık. Halkla hayal ettik şimdi de halkla birlikte Kırşehir'de belediye tarihinin üst üste seçilen ilk başkanı olma özelliğini yakalayacak ve yeni projelerimizle de şehrin gelişmişliğine katkı sunacağız.”dedi.

Yeni dönem hazırlıkları kapsamında 41 proje ile vizyon şehir olma özelliğini taçlandırdıklarını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, “Halkımızın arasına göğsümüzü gere gere çıkıyoruz. Yaptığımız her eserin takdirini Kırşehir halkı istişare toplantılarımızda bizlere söylüyor. Yeni dönem projelerimiz için de fikir alışverişinde bulunuyoruz.

Sabır, dua ve daima yanımıza halkımızı alarak çıktığımız yolda birçoklarının ‘böyle şey olur mu?' diye tepki gösterdiği her projemizi hayata geçirdik. Dinledik, çalıştık, azmettik ve vizyon projelerle Kırşehir'î yeniden inşa ettik. Asli görevlerimizi yapıp oturmadık. Ürettik, azmettik ve çalıştık. Kırşehir için gece-gündüz çalışarak gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir kent bırakma hayalinde olduk. Yeni yol haritamızda ise şehrimiz için vizyonerliğimizi gösteren 41 projeyi halkımıza tanıttık. ‘Gönül Belediyeciliği' hareketi ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz.”diye konuştu.