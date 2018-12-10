Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Kırşehir'in alt ve üst yapı problemini çözdük”

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'in alt ve üst yapı problemini çözdüklerini ve hizmete ‘Önce Millet, Önce Devlet' şiarı ile devam edeceklerini söyledi.

Daha gelişmiş bir Kırşehir için çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, “Kararlılıkla çalışmalarımız sürüyor. Devam eden projelerimizin yanı sıra Kırşehir'de yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Kırşehir'in en önemli sorunu olan alt yapıya köklü çözüm getirerek, yeni su depoları ve projeleriyle Kırşehir'in içme suyunu çözüme kavuşturduk.”dedi.

2009 yılında anlattıkları projelerin yerine bir bir getirildiğini belirten Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Göreve geldiğimiz gün verdiğimizi tüm sözleri yerine getirmenin huzurunu yaşıyor ve kararlılıkla önümüzdeki dönemlerde de devam eden projelerin yanı sıra yeni projeleri de Kırşehir'e kazandıracağız. Devam eden projelerini de tamamlayıp Kırşehir'e yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. Birinci etabı hizmete açılan Ahi Evran Külliyesini 2. Etap çalışmaları hızla devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ise yapımı sürdürülen projeleri de tamamlayarak hizmete sunacağız. Gönül belediyeciliğimiz ilkesiyle hemşehrilerimizin hizmetkârı olduğumuzu aklımızdan çıkarmadan, 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' felsefesiyle var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz.”