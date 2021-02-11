Belediye Başkanı yeni hal binası ile ilgili pazar esnafını bilgilendirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, yeni hal binası yapımı ile ilgili Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, pazarcılarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, ‘'Yeni hal binası ile ilgili gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Pazarcı esnafımızla kendi öz kaynaklarımızla yapımını gerçekleştireceğimiz hal binası projemizin detaylarını sizlerle belirledik.” dedi.

Yapımı gerçekleşecek proje ile ilgili şehirde hizmet veren pazarcılar, görüşlerini belediye başkanına aktardı. Yeni hal binası ile esnafın ihtiyacının tam olarak karşılanması ve ferah bir ortamda çalışması amaçlanıyor.