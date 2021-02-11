İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Başkanı yeni hal binası ile ilgili pazar esnafını bilgilendirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, yeni hal binası yapımı ile ilgili Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, pazarcılarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, yeni hal binası yapımı ile ilgili Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, pazarcılarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.


Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, ‘'Yeni hal binası ile ilgili gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Pazarcı esnafımızla kendi öz kaynaklarımızla yapımını gerçekleştireceğimiz hal binası projemizin detaylarını sizlerle belirledik.” dedi.


Yapımı gerçekleşecek proje ile ilgili şehirde hizmet veren pazarcılar, görüşlerini belediye başkanına aktardı. Yeni hal binası ile esnafın ihtiyacının tam olarak karşılanması ve ferah bir ortamda çalışması amaçlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.