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Belediye, güneş paneli ile elektrik faturalarında tasarrufa gidecek

Kırşehir Belediyesi, güneş paneli projesi ile elektrik faturalarında tasarrufa gidecek.


Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesini yıllık 18 milyonluk bir borç yükünden kurtaracaklarını söyledi.


Ekicioğlu, açıklamasında; "Kırşehir Belediyesinin elektrik faturaları yüksek geliyordu. Güneş paneli kurma yetkimizi araştırdık. Daha önceden projelendirilmiş yeri hayata geçirdik. Kendi imkanlarımızı kullanarak ihale edip çalışmalara başladık. Yıllık 18 milyon lira civarında fatura geliyor. Kurulu güç ve tüketime göre yeniden ihaleye çıkıyoruz." dedi.



Belediyenin büyük bir yükten kurtulacağını anlatan Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Yıllık yaklaşık 15 milyon lira civarında elektrik üretimini devreye alacağız. Kırşehir Belediyesini de fatura yükünden kurtarmış olacağız. Doğaya uyumlu elektrik üretimi yaparken kendi ihtiyaçlarımızı da karşılayan bir santrali hayata geçirmiş olduk. Santral 5 yılda kendini amorti edecek. Yaklaşık verimlilik ise 25 yıl olacak." diye konuştu.


Kırşehir Belediyesinin aylık 6 megawatlık elektrik kullanımı ile enerji ihtiyacını yaklaşık 4'te 1 oranında karşılanması bekleniyor.

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