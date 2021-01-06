Belediye, Hızırağa mevkine ağaçlandırma ve peyzaj çalışmasına başladı

Kırşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ile Kırşehir'in yeşil alana kavuşması çalışmaları yürütülüyor.

Hızırağa mevkine badem ağaçları olmak üzere çeşitli meyve ağaçları ve meşe palamudu ekimi gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu yaptığı açıklamada: ‘'Her şey daha yeşil ve daha güzel bir Kırşehir için özellikle şehrimizin iklim koşulları ve toprak yapısına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışması sonrasında Kırşehir güzel bir yeşil alana daha kavuşmuş olacak.'' dedi.