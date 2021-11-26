Belediye Kent Konseyi Kadın Korosu Çanakkale'de konser verdi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Kapsamında Kırşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Korosu Çanakkale'de konser verdi.

Kırşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Korosu Çanakkale Belediyesi'nin organizasyonu kapsamında ÇOMÜ İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde bir konser verdi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu kültür ve sanatın aynı zamanda insanları, şehirleri ve ülkeleri buluşturan bir uğraş olduğunun önemini aktardı. Ekicioğlu, “Ozanımız merhum Neşet Ertaş'ın sesinin ve türkülerinin herkesin ortak değeri olduğunu düşünüyorum. Kırşehir'imiz UNESCO Müzik Şehri ile müzik şehirleri ağına dahil olan bir şehir. Biz de bu kapsamda kültürel kazanımını korumak ve devem ettirmek adına kültür sanat etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise Anadolu kültürünün izlerinin Kırşehir Belediyesi tarafından verilen konserle Çanakkale'de yaşatıldığını ve katılımcılara türkü akşamı yaşatıldığını belirtti.