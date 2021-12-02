Belediye Kitap Günleri etkinlikleri açılışı yapıldı

2-14 Aralık 2021 tarihleri arasında açık kalacak ‘Kitap Günleri' etkinlikleri' kapsamında 50 yayıncı, 14 marka ve 30 yazar Kırşehir'de kitapseverler ile buluşacak.

Kırşehir Kitap Günleri süresi boyunca kitapseverlerle yayın evlerinin buluştuğunu söyleyen Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, pandemi nedeniyle ertelenen etkinlik ile şehirde kitap aşıklarını bir araya getirdiklerini belirtti. Ekicioğlu açıklamasında; “Pandemi kısıtlamaları nedeniyle yapamadığımız Kitap Günleri'ni bu yıl kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte organize ederek hayata geçirdik” dedi. Kitap okuma alışkanlığının yüksek olduğu Kırşehir'de, okurların yayınevleri aracılığıyla kitaplarla ve yazarlarla buluşmasının önemli olduğunu aktaran Başkan Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak havaların da soğukluğunu dikkate alarak Kırşehir Kitap Günlerini Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıyoruz. Özellikle gençlerimiz, ilköğretim ve lise öğrencilerinin kitapların sıcaklığını da hissetmeleri açısından bu tür fuarların önemini biliyor ve bu kapsamda organizasyonların devamlılığını sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen kitap günleri açılış programına öğrenciler ve halk ilgi gösterdi.