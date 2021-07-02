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Belediye lavanta şöleni düzenleyecek

Kırşehir Belediyesi tarafından kentte lavanta şöleni düzenlenecek.


Deneme üretimi yapılan lavanta bahçesinde halka tanıtım için şölen düzenlenecek. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, halka tanıtım için şölen düzenleyeceklerini belirtti. Geçtiğimiz yıl yapılan hasattan elde edilen çiçeklerin kurutulmuş ve Kırşehir halkına tanıtım amaçlı dağıtılmıştı. Ekim alanının genişletilerek lavanta bahçesinin de Kırşehir'de belediye tarafından örnek olması bekleniyor.


Şölende, lavantanın yetiştirilme süreci ve lavanta yağının nasıl elde edildiği ile ilgili bilgiler katılımcılara verilecek. .Lavanta şöleni alanında panoramik fotoğraf çekim köşeleri, çocuklara özel palyaço gösterisi ve balon dağıtımı da yapılacak.

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