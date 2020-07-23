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Belediye lavanta tarlasında ilk hasat gerçekleşti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, oluşturulan lavanta tarlasında ilk hasadını yaptı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 2019 yılı Aralık ayı içerisinde mülkiyeti Kırşehir Belediyesi'ne ait olan 17 Bin metrekarelik tarlanın 8 bin metrekarelik bölümüne dikilen 24 bin lavanta fidesinin ilk hasatı yapıldı.


Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, şehir ekonomisinin temelini tarımın oluşturduğunu belediye olarak ise tarımsal ürün çeşitliliğini artırma gayretinde olduklarını söyledi.


Ekicioğlu, açıklamasında; “Güldiken Mahallesi Ortaköy yolu üzerinde bulunan 24 bin adet lavanta fidesi dikilmişti. Lavanta tarlasında ilk hasat gerçekleşti.İlimiz ekonomisinin temelini tarım sektörü oluşturmaktadır. Kırşehir Belediyesi olarak ilimizde tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak ve tarım uygulama yöntemlerinde alternatifler üretmek amacıyla geçtiğimiz yıl Aralık ayı içerisinde lavanta fidesinin dikimini gerçekleştirmiştik. Son zamanlarda ülkemizin çeşitli bölgelerinde çiftçilerimiz, alternatif tarım uygulaması olarak, lavanta dikimi gerçekleştirmektedir”dedi.


Kırşehir Belediyesi alternatif tarım ürünü yetiştirmenin öneminden hareketle; kozmetik, parfümeri, ilaç gibi birçok sanayi alanında kullanılan lavanta ürününün yetiştirilmesi konusunda çiftçilere destek olmayı hedefliyor.

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