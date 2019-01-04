İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye otobüsü ile servis aracı çarpıştı: 6 yaralı

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde Belediye toplu taşıma aracı ile servis aracı çarpıştı 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesinde servis aracı ile toplu taşıma otobüsünün yol geçiş üstünlüğü kararsızlığı nedeni ile kaza meydana geldi.


40 BH 475 plakalı otobüs ile 40 AK 887 plakalı servis aracı Organize Sanayi Bölgesi içerisinde çarpıştı. Kazada; H.A., T.Y.,N.P., S.Y., S.D.,H.T., hafif yaralanarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.


Belediye Başkan Yardımcısı Halil Tan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.