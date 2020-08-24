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Belediye, Özel İdare ve Arıcılar Birliği çalışması ile 'Anadolu Arısı' ıslahı yapılacak

Kırşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kırşehir Arıcılar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Anadolu Arısı Islahı projesi ile Anadolu Arısı’nın ıslahı gerçekleşecek.

Kırşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Kırşehir Arıcılar Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Anadolu Arısı Islahı projesi ile Anadolu Arısı'nın ıslahı gerçekleşecek.


Proje kapsamında, Kırşehir Belediyesi'ne ait yaklaşık 9 Bin metrekare alan tel örgülerle çevrilerek arıların kaliteli bal yapması amacıyla 6 bin metrekarelik alana korunga otu ekimi yapıldı.


Kırşehir Belediyesi tarafından peyzaj çalışmasının yapıldığı alanda arılar için sehpalar yerleştirildi. Arıların su ihtiyacı ise su deposundan ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanıyor. Yaklaşık üç yıl sürecek olan bu projeyle, Türkiye'nin tescillenmiş Anadolu Arısı'nın ıslahı gerçekleşecek ve burada koruma altına alınacak.

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